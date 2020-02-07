2020-02-07T09:26:31+03:00
Общество

Волгоградцы пожаловались на просроченную молочку в магазинах

За две недели в Роспотребнадзор позвонили 34 недовольных покупателя
Юлия Данильченко
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Волгоградский Роспотребнадзор организовал «горячую линию», куда горожане могли пожаловаться на некачественные молочные продукты. За пару недель поступило 34 звонка от недовольных покупателей. Чаще всего претензии касались сроков хранения и наличия заменителя молочного жира.

- Наибольшее количество обращений поступило по вопросам не cоблюдения требований к качеству и безопасности молочной продукции 22 (65%), а также информирования потребителей об адресах и контактах, куда необходимо обращаться в случае приобретения некачественного и потенциально опасного продукта — 4 (12%), - рассказали «КП-Волгоград» в областном ведомстве.

Конечно, жаловаться на магазины, где открыто торгуют некачественными продуктами, можно в любое время. Но лучше на месте проверять, не нарушены ли сроки годности и состав продукта, чтобы не тратить деньги и нервы впустую.

ИСТОЧНИК KP.RU

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