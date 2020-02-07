Волгоградцы пожаловались на просроченную молочку в магазинах
Волгоградский Роспотребнадзор организовал «горячую линию», куда горожане могли пожаловаться на некачественные молочные продукты. За пару недель поступило 34 звонка от недовольных покупателей. Чаще всего претензии касались сроков хранения и наличия заменителя молочного жира.
- Наибольшее количество обращений поступило по вопросам не cоблюдения требований к качеству и безопасности молочной продукции 22 (65%), а также информирования потребителей об адресах и контактах, куда необходимо обращаться в случае приобретения некачественного и потенциально опасного продукта — 4 (12%), - рассказали «КП-Волгоград» в областном ведомстве.
Конечно, жаловаться на магазины, где открыто торгуют некачественными продуктами, можно в любое время. Но лучше на месте проверять, не нарушены ли сроки годности и состав продукта, чтобы не тратить деньги и нервы впустую.
ИСТОЧНИК KP.RU