В Волжском и Волгограде проверяют качество капремонта

6 Февр. 2020 2020-02-06T18:10:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Платежка за капремонт приходит практически каждому жителю многоэтажного дома, и каждый плательщик с нетерпением ждет, когда же в подъезде заменят окна, обновят крышу, сделают фасад. Всем хочется жить в благоустроенном МКД. Но, увы, несмотря на внушительные деньги, которые выделяются на эти цели, не все ожидания оправдываются. Именно для этого существует рабочая группа государственной корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ. Ее специалисты с 3 по 7 февраля проводят мониторинг в Волгоградской области и проверяют качество капремонта.

Кстати, с 2008 по 2019 год регион получил от Фонда почти 8 миллиардов рублей, еще 3,5 миллиарда добавили из бюджета области.

- Эти средства были направлены на проведение капитального ремонта 1 872 многоквартирных домов и улучшение условий проживания 263 726 граждан, а также на переселение из аварийного жилья 13 271 человека, - рассказали «КП-Волгоград» в департаменте внешних коммуникаций и связей с общественностью ГК ФСР ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU