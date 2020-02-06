Адвокат и сотрудник Росеестра украли квартиру у сидящего в тюрьме камышанина

6 Февр. 2020 2020-02-06T17:32:35+03:00

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Камышинский городской суд вынес приговор 36-летнему адвокату и 33-летнему сотруднику Росеестра. Оба совершили мошенничество, а именно отняли квартиру у жителя Камышина, который в этот момент находился в тюрьме. Первому дали 3,5 года колонии, а второму 3 года.

- В 2016 году адвокат предложил своему знакомому - сотруднику Росреестра, совершить фиктивную сделку по приобретению права на квартиру жителя, отбывающего срок. Специалист Росреестра установил необходимые для заключения договора дарения сведения о владельце квартиры, и, подготовив фиктивные документы, зарегистрировал переход права собственности на жилье на подставное лицо, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

В итоге юрист продал жилье, а полученный миллион сообщники поделили пополам и потратили. Кстати, сделку в итоге признали недействительной и квартира вернулась собственнику.

ИСТОЧНИК KP.RU