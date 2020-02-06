Обманутых дольщиков ЖК «Династия» и ЖК «Адмиралтейский» ждут в полиции

6 Февр. 2020 2020-02-06T17:30:20+03:00

Полицейские приглашают к себе потерпевших от действий фирм-застройщиков

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Следователи СУ МВД России по Волгограду уже не первый месяц занимаются расследованием уголовного дела в отношении застройщиков проблемных домов: ЖК «Династия» в Ворошиловском районе и ЖК «Адмиралтейский» в Красноармейском. Руководителей ООО «Стройснаб» и ООО «Строй-Сити» подозревают в нецелевом использовании денег, которые они собрали с участников долевого строительства. Теперь пострадавших от их действий обманутых дольщиков ждут в полиции.

- С целью установления круга потерпевших, дольщиков ЖК «Династия» и ЖК «Адмиралтейский» просят обратиться в управление МВД России Волгограду, - сообщили «КП-Волгоград» в ведомстве.

Полицейские ждут обманутых дольщиков на улице Иркутской, 20, в кабинете №401. Также волгоградцы могут позвонить по телефону 8-917-339-35-66 следователю Анне Андреевне Мироновой.

Напомним, жилой комплекс «Династия» должны были ввести в эксплуатацию еще в 2015 году. ЖК «Адмиралтейский» начали строить в 2013-м и должны были сдать еще в 2016-м году. Сдать его обещают в 2020-м.

ИСТОЧНИК KP.RU