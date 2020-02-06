2020-02-06T16:55:58+03:00
Общество

В Волгограде гаишники устроят облаву на водителей

Усиленный досмотр будут вести в городе 7 февраля
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Останавливать водителей будут группы нарядов ДПС.Останавливать водителей будут группы нарядов ДПС.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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К сожалению, число аварий на волгоградских дорогах по вине нетрезвых водителей не сильно снижается. Уже в этом году произошло 7 ДТП с участием выпивших водителей, в них погибли три человека еще 10 получили травмы различной степени тяжести. Наказания за пьянство за рулем серьезное, вплоть до лишения прав, но даже это не останавливает некоторых «шумахеров». За прошедший месяц сотрудники волгоградской Госавтоинспекции выявили 341 нетрезвого водителя, еще 328 отказались от прохождения медосвидетельствования. Подразделениями дознания возбуждены 94 уголовных дела в отношении водителей ранее лишенных прав за нетрезвое вождение, но вновь задержанных в состоянии опьянения за рулем. В связи с этим, принято решение о проведении в регионе массовой проверки водителей на трезвость. Пройдет она в пятницу, 7 февраля.

- Проверять инспекторы будут не только состояние водителей, но и на то, как соблюдаются правила использования ремней безопасности и перевозки детей. А также на маневры водителей - не выезжают ли они на полосу встречного движения в неположенных местах, - сообщают «КП-Волгоград» в областном ГИБДД.

И уточняют: останавливать водителей будут группы нарядов ДПС.

Госавтоинспекция Волгоградской области призывает водителей неукоснительно соблюдать ПДД. И напоминает, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. Тем, кто посмеет сесть за руль нетрезвым и уже лишенным прав, грозит уже уголовная ответственность: штраф до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 400 часов, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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