Пока снег лежит: волгоградцев приглашают на «Лыжню России»

6 Февр. 2020 2020-02-06T16:08:08+03:00

Ожидается, что к гонке присоединятся более 6 тысяч волгоградцев. Фото: Елена СТЕПАНОВА

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Каждый год в начале февраля во всех уголках нашей страны спортсмены и любители участвуют в гонке «Лыжня России». Но этот год внес свои коррективы: ряд регионов вынуждено перенесли мероприятие. Аномально теплая зима и отсутствие снега поставило соревнование под угрозу и в Волгоградской области. Но над волгоградцами погода, как видите, смилостивилась. Так что 8 февраля в регионе откроются гоночные площадки.

Пока известно, что основной старт гонки у нас состоится в Камышине.

Как уточнили «КП-Волгоград» в облспорткомитете, торжественная церемония открытия стартует в 14.45 в парке ВНИАЛМИ 5-го микрорайона города Камышина.

- В программе - четыре дистанции: забег на полтора километра, гонка до символической отметки 2020 метров, и на отрезках в пять и десять километров, - рассказывают в комитете.

Из Волгограда в Камышин к месту центрального старта участников доставят специальные автобусы!

Кроме Камышина, к «Лыжне России» также присоединятся Фролово, Киквидзе, Котово, Николаевске и другие поселения.

Попробовать свои силы может любой желающий. Для этого необходимо заблаговременно прибыть на площадку и зарегистрироваться.

Победители и призеры получат кубки, медали и дипломы. Будут и специальные призы в номинациях «Самый юный участник» и «Самый опытный лыжник». Для зрителей и болельщиков будет организована культурно-развлекательная программа.

ИСТОЧНИК KP.RU