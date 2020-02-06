В 2020-м волгоградки получат больше услуг по «родовым сертификатам»

6 Февр. 2020 2020-02-06T15:22:18+03:00

В 2019-м волгоградские медучреждения получили 207 миллионов рублей по родовым сертификатам. Фото: Олег УКЛАДОВ

В этом году увеличена сумма, которую медучреждения будут получать за беременных и рожениц

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Уже много лет роженицы получают, так называемые «родовые сертификаты». По этим документам Фонд соцстраха перечисляет медучреждениям деньги, которые они потратили на беременную и ее новорожденного ребенка. В 2020-м году размер этого сертификата увеличился до 12 тысяч рублей.

На оплату каких услуг идут эти деньги, «КП-Волгоград» рассказали в региональном ФСС.

Итак, 4 тысячи рублей - за услуги, которые оказывают женщинам в период беременности (3 тысячи рублей - на медпомощь, 1 тысяча рублей – на оказание правовой, психологической и медико-социальной помощи),

- 6 тысяч рублей - за услуги женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период,

- 1 тысяча рублей - за медосмотр ребенка в течение первых 6 месяцев жизни,

и еще 1 тысяча рублей – за медосмотр во втором полугодии.

Напомним, право на получение родового сертификата имеют все женщины, у которых есть полис ОМС.

- В 2019 году в Волгограде и Волгоградской области выдано 66 365 родовых сертификатов. За оказанные медицинские услуги по этим талонам в волгоградские медучреждения региональное отделение Фонда перечислило 207 миллионов рублей, - сообщают в областном ФСС.

ИСТОЧНИК KP.RU