В 2020-м волгоградки получат больше услуг по «родовым сертификатам»
Уже много лет роженицы получают, так называемые «родовые сертификаты». По этим документам Фонд соцстраха перечисляет медучреждениям деньги, которые они потратили на беременную и ее новорожденного ребенка. В 2020-м году размер этого сертификата увеличился до 12 тысяч рублей.
На оплату каких услуг идут эти деньги, «КП-Волгоград» рассказали в региональном ФСС.
Итак, 4 тысячи рублей - за услуги, которые оказывают женщинам в период беременности (3 тысячи рублей - на медпомощь, 1 тысяча рублей – на оказание правовой, психологической и медико-социальной помощи),
- 6 тысяч рублей - за услуги женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период,
- 1 тысяча рублей - за медосмотр ребенка в течение первых 6 месяцев жизни,
и еще 1 тысяча рублей – за медосмотр во втором полугодии.
Напомним, право на получение родового сертификата имеют все женщины, у которых есть полис ОМС.
- В 2019 году в Волгограде и Волгоградской области выдано 66 365 родовых сертификатов. За оказанные медицинские услуги по этим талонам в волгоградские медучреждения региональное отделение Фонда перечислило 207 миллионов рублей, - сообщают в областном ФСС.
ИСТОЧНИК KP.RU