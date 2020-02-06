Заходи и бери: волжанин обокрал 83 незапертых квартир

6 Февр. 2020 2020-02-06T15:11:46+03:00

На счету 43-летнего мужчины несколько судимостей и он опять пойдет за решетку

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На скамье подсудимых в Волжском вновь оказался 43-летний мужчина. Вновь - потому что у него уже есть несколько судимостей и все за кражи. И опять он попался на воровстве. Но что интересно в случае этого «рецидивиста»: он обворовывает только незапертые квартиры.

Все-таки волгоградцы - наивные и беспечные в основной массе люди. Иначе, как объяснить то, что люди не закрывают свои квартиры?

Вот волжанин и пользовался. Так, 19 сентября 2019 года в доме на проспекте Ленина в Волжском он украл из открытой квартиры ноутбук. Затем 18 октября он украл кошелек из сумки, которая лежала в коридоре. Причем хозяева в этот момент находились в квартире - в дальней комнате.

- Преступления удалось раскрыть благодаря наличию записи с камер видеонаблюдения, на которых было зафиксировано, как мужчина проверяет в подъездах заперты ли двери квартир, - говорят «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

Расследование уголовного дела вели сотрудники УМВД России по Волжскому. Говорят, за девять лет - с 2005 по 2014-й - этот «домушник» совершил 83 подобных кражи - из незапертых квартир!

- Свою вину волжанин не признает. Но от наказания уже не уйдет. Дело направили в суд для рассмотрения по существу. Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей, - уточняют в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU