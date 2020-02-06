В Волгограде пятиклассница погибла от угарного газа

6 Февр. 2020 2020-02-06T17:09:20+03:00

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло в Советском районе 5 февраля на улице Сафроновской. 11-летняя девочка поздно вечером решила принять ванну. Но когда ребенок не вышел из нее через час, родители заволновались. Они пытались докричаться до дочки, но она никак не реагировала. Когда они зашли в ванную комнату, девочка была без сознания. Взрослые тут же вызвали «скорую». Но медики констатировали смерть ребенка.

Семья живет в частном доме.

- Сейчас по факту гибели ребенка проводится проверка. Скорее всего, причина неисправность газового оборудования, - пояснил "КП-Волгоград" руководитель следственного отдела по Советскому району Волгограда СУ СКР по региону Александр Доброскокин.

Следователям предстоит выяснить, когда последний раз газовики приходили в дом с проверкой.

- Прибывшие на место происшествия специалисты обнаружили, что газовый отопительный котел забит сажей. Карман для чистки дымохода был открыт, отсутствовал подрез двери, необходимый для вентиляции. Договор о техобслуживании газового оборудования также не был заключен, - сообщили "КП-Волгоград" в АО «Волгоградгоргаз».

Волгоградцев просят следить за состояние газового оборудования, вовремя приглашать специалистов для его смотра. На кону жизнь ваших близких.

ИСТОЧНИК KP.RU