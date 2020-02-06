Весна среди зимы: волгоградский ботанический сад зовет на праздник первоцветов

6 Февр. 2020 2020-02-06T14:10:18+03:00

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Только волгоградцы подумали, что уже пережили зиму, как она свалилась на голову вместе со снегом и морозами. Но, оказывается, есть в Волгоградской области уголок, куда уже пришла весна. Это ботанический сад, расположенный в Волжском. Здесь, благодаря теплому январю, раньше положенного срока стали распускаться первоцветы. И уже сегодня гости могут ощутить все буйство красок и ароматов. Поэтому сотрудники ботсада решили провести 15 февраля праздник первоцветов.

- Специально для выставки наши сотрудники вырастили рекордное количество первоцветов. Оранжерею украсят 28 тысяч тюльпанов 30-ти самых разнообразных сортов, более 4 тысяч примул, представленные 40-ка сортами нарциссы, а также гиацинты, фрезии и крокусы, - пересичляют в ботаническом саду.

А еще специалисты подготовили яркие фотозоны на фоне экзотических растений тропиков и субтропиков.

Параллельно с выставкой для гостей будет организован семинар, на котором сотрудники учреждения расскажут о правилах выращивания фикусов и лимонов. Кроме того, специалисты проведут консультации по уходу за комнатными растениями.

Хотите окунуться в весну среди зимы? Приходите в ботанический сад в субботу, 15 февраля. Двери оранжереи будут открыты для посетителей с 9 до 16 часов.

Записаться на экскурсию или семинар можно по телефонам в Волжском: 8(8443)41-60-11, 41-60-12.

ИСТОЧНИК KP.RU