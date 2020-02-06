В Волгограде возле остановки столкнулись две маршрутки и автобус

6 Февр. 2020 2020-02-06T13:58:10+03:00

Все пассажиры пересели на другой транспорт

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Погода требует особой осторожности от водителей, но некоторые автомобилисты это правило игнорируют. Авария около 3 часов дня 6 января произошла возле школы №3 в Тракторозаводском районе. Подъезжая к остановке столкнулись маршрутка и автобус №61. Удар был не сильным. Пассажиры не пострадали. Но им пришлось пересаживаться на другой транспорт – по тем же билетам.

Водители выставили знак аварийной остановки. Но его не заметил водитель еще одной маршрутки. В итоге сотрудники ГИБДД фиксировали ДТП уже с тремя транспортными средствами.

Автотранспортники вывели на линию еще машину, чтобы не сбиваться с графика. Полицейские разбираются во всех обстоятельствах аварии.

А автомобилистов просят быть осторожными на дорогах. Маневренность машины резко уменьшается в такую погоду, увеличивается тормозной путь, да видимость сейчас плохая.

ИСТОЧНИК KP.RU