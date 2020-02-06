Из-за снега волгоградцы массово пересели на общественный транспорт

6 Февр. 2020 2020-02-06T13:16:16+03:00

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К утру 6 февраля Волгоград наконец-то накрыло снежным покрывалом. Да так, что многие автовладельцы решили не выезжать сегодня, а добираться на работу и по делам на общественном транспорте. В итоге пассажиропоток на автобусах, трамваях и троллейбусах увеличился аж на 20 процентов. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в мэрии. При этом отметили, что городской транспорт, несмотря на непогоду, работает в штатном режиме.

На муниципальные маршруты сегодня вышли 555 единиц транспорта: пассажиров обслуживают 290 автобусов, 103 троллейбуса и 162 трамвайных вагона. По данным городского центра управления пассажирскими перевозками, с 6-00 до 9-00 городским общественным транспортом уже воспользовались порядка 80 тысяч человек. Это примерно на 20% больше, чем в аналогичный период в другие будние дни, - отчитываются в администрации города.

Так как снегопад в Волгограде не прекращается, сотрудники МУП «Метроэлектротранс» перешли на усиленный режим работы: песко-соляной смесью обрабатывают посадочные площадки, спуски в «подземку» и остановочные комплексы на протяжении всей наземной части линии скоростного трамвая.

Синоптики прогнозируют, что снег будет сыпать весь день 6 февраля, а к пятнице, 7 февраля, столбик термометра опустится до -8 градусов, к выходным еще более похолодает, при этом снегопад немного прекратится.

ИСТОЧНИК KP.RU