Снегопад в Волгограде: фуры не могут въехать в гору, дамба через Мечетку закрыта

6 Февр. 2020 2020-02-06T15:10:59+03:00

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Прогнозы синоптиков все-таки сбылись. В Волгоград и область пришел сильный цкилон и принес с собой мокрый снег и метель. Из окошка картинка вполне зимняя и приятная, но только, когда сидишь в тепле. Водителям приходится не сладко. Дорожники не успевают чистить улицы, так что пробираться приходится через кашу.

В Городищенском и Суровикинском районах особенно сильный снегопад, на дорогах образовался снежный накат, видимость очень плохая. В Тракторозаводском районе ограничили движение со стороны поселка Водстрой и поселка Селезневка через дамбу реки Мечетка. Объезжать "кирпич" следует через Краснооктябрьский район.

На Третьей Продольной образовался затор на несколько часов. В районе поселка Водстрой сразу три транзитные фуры не смогли въехать в горку. На всех машинах был летняя резина. Тяжелая техника дорожников смогла затащить большегрузы в горку. Пробка достаточно быстро рассосалась.

По распоряжению руководителя Главка на дороги направили экипажи ДПС на машинах повышенной проходимости.

По данным ФКУ Упрдор Москва-Волгоград в Волгоградской области федеральные дороги чистят 85 спецмашин, 21 из них на трассе Волгоград Каменск-Шахтинский На этом направлении снегопад особенно сильный.

Полицейские просят водителей воздержаться от поездок на дальние расстояние и без острой необходимости не пользоваться машиной.

ИСТОЧНИК KP.RU