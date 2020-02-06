Снегопад в Волгограде: фуры не могут въехать в гору, дамба через Мечетку закрыта
Прогнозы синоптиков все-таки сбылись. В Волгоград и область пришел сильный цкилон и принес с собой мокрый снег и метель. Из окошка картинка вполне зимняя и приятная, но только, когда сидишь в тепле. Водителям приходится не сладко. Дорожники не успевают чистить улицы, так что пробираться приходится через кашу.
В Городищенском и Суровикинском районах особенно сильный снегопад, на дорогах образовался снежный накат, видимость очень плохая. В Тракторозаводском районе ограничили движение со стороны поселка Водстрой и поселка Селезневка через дамбу реки Мечетка. Объезжать "кирпич" следует через Краснооктябрьский район.
На Третьей Продольной образовался затор на несколько часов. В районе поселка Водстрой сразу три транзитные фуры не смогли въехать в горку. На всех машинах был летняя резина. Тяжелая техника дорожников смогла затащить большегрузы в горку. Пробка достаточно быстро рассосалась.
По распоряжению руководителя Главка на дороги направили экипажи ДПС на машинах повышенной проходимости.
По данным ФКУ Упрдор Москва-Волгоград в Волгоградской области федеральные дороги чистят 85 спецмашин, 21 из них на трассе Волгоград Каменск-Шахтинский На этом направлении снегопад особенно сильный.
Полицейские просят водителей воздержаться от поездок на дальние расстояние и без острой необходимости не пользоваться машиной.
ИСТОЧНИК KP.RU