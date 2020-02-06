Волгоградец, устроивший в доме нарколабораторию, проведет в колонии десять лет

6 Февр. 2020 2020-02-06T12:20:41+03:00

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Суд Советского района Волгограда отправил 20-летнего парня в колонию строгого режима на долгих десять лет! Такой суровый вердикт молодому человеку вынесли за то, что он возомнил себя «химиком» и устроил в собственном доме целую лабораторию по производству наркотиков.

Как установили следователи СЧ СУ Управления МВД России по Волгограду, в ноябре 2018-го парень нашел сообщника, который стал поставлять ему вещества, необходимые для производства «синтетики».

- Ему привозили химреактивы и прекурсоры, а он в кустарных условиях изготавливал синтетические наркотики. К моменту, когда его задержали сотрудники полиции, он успел изготовить более 50 граммов наркотиков, - рассказывают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

Готовый «товар» молодой человек должен был передавать сообщнику за денежное вознаграждение.

- Свою вину парень полностью признал. Приговор в законную силу не вступил, - добавляют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU