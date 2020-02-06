В 2020-м в волгоградских домах установят 268 новых лифтов

6 Февр. 2020 2020-02-06T11:42:04+03:00

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В Волгоградской области проблема с вечно ломающимися лифтами - не новая. Но, благодаря включению работ по замене подъемников в программу капремонта, в высотках постепенно стали менять устаревшее оборудование. Так, в 2020-м в регионе планируют установить 268 современных лифтов взамен выработавших свой срок эксплуатации. Эти подъемники поставят в домах Волгограда, Волжского и Камышина.

- В областном центре планируется заменить 168 лифтов в 46 многоэтажках, в Волжском 35 новых подъемников установят в семи домах, в Камышине в программу вошло одно здание, где смонтируют два современных лифта, - уточняют «КП-Волгоград» в администрации региона.

Всего, с момента старта программы, в регионе уже заменили на новые 659 подъемников на общую сумму 1,1 миллиарда рублей. При этом тариф на капремонт в Волгоградской области остается одним из самых низких в ЮФО, - акцентируют внимание волгоградцев чиновники.

ИСТОЧНИК KP.RU