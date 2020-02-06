В Волгограде налоговик пойдет под суд за взятку от бизнесмена

6 Февр. 2020 2020-02-06T10:33:57+03:00

Судить будут и подругу инспектора за посредничество

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В Волгограде будут судить бывшего главного государственного налогового инспектора одного из межрайонных подразделений УФНС России и ее подругу. Женщины решили «подработать» на нерадивом бизнесмене, и попали за решетку.

Как установили следователи СУ СК по Волгоградской области, налоговик при проверке одного из предприятий выявила ряд нарушений, при пересчете оказалось, что государство недополучило немалую сумму налогов. Чтобы «уладить» проблему, коммерсант решил дать инспектору взятку. За 200 тысяч рублей, волгоградка пообещала снизить доначисленную сумма налогов в три раза!

Деньги от бизнесмена инспектору передала ее приятельница. В этот момент женщин и поймали «на горячем» сотрудники УЭБиПК областного Главка МВД.

- Теперь налоговый инспектор проходит по статье «получение должностным лицом взятки за незаконные действия в крупном размере», а ее подруга по статье «посредничество во взяточничестве в крупном размере», - уточняют «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

На данный момент следователи завершили расследование уголовного дела и с утвержденным прокуратурой Волгоградской области обвинительным заключением направили его в суд.

- Ожидать приговора бывшая сотрудница налоговой службы будет находясь под стражей, - добавляют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU