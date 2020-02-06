Волжанку, которая пьяной «заминировала» детский сад, осудили на три года условно

6 Февр. 2020 2020-02-06T11:40:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Телефонный звонок в полицию поступил 29 июня 2019 года. Собеседница сообщила, что захвачен детский сад. На место тут же отправили все оперативные службы. Но заведующая дошколятами понятия не имела ни о каком захвате. В здании посторонних не было. Определить автора звонка оказалось не сложно. Телефон принадлежал мужчине, но он рассказал, что давал его своей знакомой. А уже та рассказала «историю захвата».

В этот день 47-летняя дама отдыхала в кафе вместе со своим сожителем. Веселились много, как и пили. В какой-то момент в голову пьяной женщины пришла шальная мысль – а почему бы не позвонить. А вот зачем она решила позвонить – не помнит. В этот момент была уже в сильной кондиции.

- В отношении волжанки возбудили уголовное дело. Суд приговорил женщину к трем года условно с испытательным сроком на полтора года. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, - рассказали "КП-Волгоград" в пресс-службе Волгоградского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU