Волжанку, которая пьяной «заминировала» детский сад, осудили на три года условно
Телефонный звонок в полицию поступил 29 июня 2019 года. Собеседница сообщила, что захвачен детский сад. На место тут же отправили все оперативные службы. Но заведующая дошколятами понятия не имела ни о каком захвате. В здании посторонних не было. Определить автора звонка оказалось не сложно. Телефон принадлежал мужчине, но он рассказал, что давал его своей знакомой. А уже та рассказала «историю захвата».
В этот день 47-летняя дама отдыхала в кафе вместе со своим сожителем. Веселились много, как и пили. В какой-то момент в голову пьяной женщины пришла шальная мысль – а почему бы не позвонить. А вот зачем она решила позвонить – не помнит. В этот момент была уже в сильной кондиции.
- В отношении волжанки возбудили уголовное дело. Суд приговорил женщину к трем года условно с испытательным сроком на полтора года. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, - рассказали "КП-Волгоград" в пресс-службе Волгоградского областного суда.
ИСТОЧНИК KP.RU