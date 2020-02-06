2020-02-06T10:43:22+03:00
Происшествия

В Волгограде женщина на иномарке сбила 7-летнего мальчика

Школьник перебегал дорогу в неположенном месте
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Вчера, 5 февраля, погода в Волгоградской области еще не бушевала, поэтому и аварий на дорогах было немного. За минувшие сутки в регионе было зафиксировано только 3 серьезных ДТП, в которых пострадали четыре человека. Правда, в числе пострадавших оказался и ребенок - в Дзержинском районе Волгограда мальчишка попал под колеса иномарки.

Случилось это примерно в 18.12 на улице Хорошева. 36-летняя волгоградка ехала за рулем «Рено Флюенц» в сторону улицы 8 Воздушной Армии, когда буквально под колеса внезапно выскочил 7-летний школьник. Он попытался перебежать дорогу в неположенном месте. Женщина нажала на тормоз, но столкновения избежать не удалось.

- К счастью, травмы оказались не смертельными - ребенка увезли в больницу с места ДТП, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

А вот 73-летняя бабушка переходила дорогу по пешеходному переходу, но тоже оказалась под колесами. 37-летний водитель «БМВ 318», двигаясь по улице Грибанова в Советском районе Волгограда, не затормозил перед «зеброй» и сбил старушку. Женщину госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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