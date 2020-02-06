2020-02-06T09:42:54+03:00
Происшествия

Астраханец убил супругу из-за мелкой ссоры после 44 лет вместе

Они разошлись в вопросах воспитания внука
Екатерина МАЛИНИНА
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В ближайшее время мужчине выберут меру пресечения.В ближайшее время мужчине выберут меру пресечения.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Алкоголь приводит к трагедиям даже в благополучных и крепких семьях. В Знаменске 63-летний пенсионер пырнул ножом свою любимую жену.

5 февраля к супругам пришел внук-школьник. Дедушка с бабушкой купили ему в подарок ноутбук. Мужчина решил отпраздновать и выпил в честь такого события. Мальчишка презенту обрадовался и сразу же сел за ноут, закачал туда несколько игр и начал играть. Бабушке такой поворот событий не понравился. Она сделала замечание внуку: мол, иди уроки учи. Но за паренька вступился дед. В ходе ссоры мужчина схватился за нож и пырнул его в живот жене. Женщина погибла через несколько минут до приезда «скорой». Только тогда ее супруг осознал, что сделал. Он вызвал полицию и сдался следователям.

- Сейчас решается вопрос, будет он находится на время следствия под домашним арестом или в СИЗО. В отношении него возбудили уголовное дело за убийство, - сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

Вместе супруги прожили 44 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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