«Ротор» взял в аренду Геннадия Киселева из «Крыльев Советов»

6 Февр. 2020 2020-02-06T09:31:34+03:00

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«Ротор» продолжает укреплять команду к весенней части сезона, и сегодня, 6 февраля, стало известно, что клуб взял в аренду у ФК «Крылья Советов» полузащитника Геннадия Киселева. Сейчас игрок находится в расположение волгоградской команды. Информацию подтвердили в самарском клубе.

Известно, что Киселев отыграет за сине-голубых весеннюю часть сезона 2019/2020. Судя по данным, указанным на сайте transfermarkt.ru, за аренду этого игрока волгоградцы заплатили 200 тысяч евро. 30 июня 2020-го Киселев должен вернуться в расположение «Крыльев Советов».

- Выступление в «Роторе» для меня -хорошая возможность показать, на что я способен на взрослом уровне, в серьезном чемпионате и в борьбе за высокие места. Конечно, держу в голове, что возможно выйти в Премьер-Лигу. Мне очень хотелось бы помочь «Ротору» и я надеюсь, что у меня это получится. Буду стараться показывать отличную игру и оправдывать надежды болельщиков команды! - цитирует Киселева пресс-служба сине-голубых.

ИСТОЧНИК KP.RU