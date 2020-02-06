2020-02-06T08:52:10+03:00
Общество

Полицейские предлагают водителям снизить скорость из-за непогоды

Два дня Волгоградскую область ждут снегопады, туманы и метели
Екатерина МАЛИНИНА
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На улицы вышло десятки спецмашин для расчистки дорог.На улицы вышло десятки спецмашин для расчистки дорог.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Водителям 6 февраля с утра пришлось несладко: сначала очищать машину от навалившегося на нее снега, а затем пробираться сквозь метель до точки назначения. На улицы Волгограда вышли десятки спецмашин, но сразу же охватить все улицы они не могут. Поэтому на многих дорогах кашица из снега. Ехать по ней – малоприятное удовольствие. И в ближайшее время ситуация не изменится. Метель и мокрый снег обещают на два дня. Местами по области туман и гололед. Но еще опасней автомобилистам станет 8 февраля, когда столбик термометра начнет падать до отметок -6…-17. Вся жижа на асфальте замерзнет.

Поэтому сотрудники ГИБДД просят водителей снизить скорость, увеличить дистанцию – тормозной путь в таких условиях становится намного длинней. Также стоит обращать внимание на обочины и на середину дороги, где могут находиться пешеходы. В такую метель их просто не видно. Ну а тем, кто без машины, следует иметь в одежде светоотражающие элементы, чтобы водитель смог вас увидеть.

Включите здравый смысл и тогда дорога станет безопасней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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