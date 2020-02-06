2020-02-06T09:11:41+03:00
Общество

В Волгограде от областной больницы сделают новый выезд на Ангарскую

Проект новой дороги вынесли на всеобщее обсуждение
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото Яндекс.Карты.Фото Яндекс.Карты.
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Власти Волгограда решили немного изменить транспортную развязку возле областной больницы в Дзержинском районе. В частности, планируют сделать дополнительные выезды на улицу Ангарская с территории медучреждения и с нового жилого комплекса (который достраивают рядом). Также проектом предусмотрено сделать въезды на эти территории со стороны улицы Рокоссовского и улицы Бурейской.

- Предполагается, что существующий переезд через трамвайные пути полностью обновят. В местах, где дорога будет пересекать пути, полностью заменят рельсошпальные решетки. Рядом с главным входом в областную больницу проект предусматривает устройство разворотной площадки и создание новой прогулочной зоны, - рассказывают «КП-Волгоград» в мэрии.

И акцентируют внимание горожан, что пока это только проект (по внесению изменений в проект планировки и межевания территории по улице Ангарской). Каждый может высказать свои «за» и «против» и внести свои предложения. Для этого проект вынесли на общественное обсуждение.

Ознакомиться с этой градостроительной документацией можно на официальном сайте администрации Волгограда - с 8 февраля по 10 марта.

- Экспозиция проекта в департаменте по градостроительству и архитектуре откроется 10 марта. Все предложения, озвученные волгоградцами во время публичных слушаний, будут учтены при подготовке заключения. В случае одобрения жителями города проекта заказчик сможет приступить к разработке рабочей и проектной документации, - уточняют в мэрии.

Напомним, что территория рядом с Волгоградской областной больницей по ул. Ангарской вошла в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2020 год в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

ИСТОЧНИК KP.RU

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