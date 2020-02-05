В администрации Волгоградской области «перестроят» чиновников

5 Февр. 2020 2020-02-05T21:08:32+03:00

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В администрации Волгоградской области решили немного видоизменить структуру. Согласно постановлению, опубликованному на сайте области, все «перетрубации» должны закончить к 1 июня. Что же изменится?

Думаете, в администрации сократят число управленцев? Нет. Их просто пересортируют. Новая схема теперь будет состоять их управлений, отделов и секторов. Причем в управлении по штатной численности должно быть не менее 10 сотрудников, в отделах - не менее трех. Кстати, в каждом отделе будет и свой начальник, а если в нем трудится шесть и более человек, то будет и заместитель начальника. Все, как вы понимаете, с соответствующими ставками и надбавками.

А вот в секторе может и один чиновник работать (правда, в таком случае он не может быть сам себе начальником).

Единственные, кого не коснется эта «перетрубация» - юридических служб, а также отделов и управлений, отвечающих за сохранение гостайны и финансовый аудит.

ИСТОЧНИК KP.RU