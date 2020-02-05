Готовность №1: Волгоградской области приказали усилить меры по недопущению коронавируса
Коронавирус так стремительно и угрожающе «летит» по миру, что в России решили перейти на экстренные меры. Главный санитарный врач РФ разослал во все регионы, и в комитет здравоохранения Волгоградской области в том числе, постановление о проведении дополнительных мер по недопущению завоза и распространению этого вируса. Соответствующий документ "КП-Волгоград" обнаружил на сайте облздрава.
Главное, что приказано сделать - всех, кто будет прибывать в Волгоград из Китайской народной республики обязательно оставлять на 14 дней под медицинское наблюдение.
Ответственным необходимо проработать все схемы транспортировки лиц непосредственно из аэропортов в случае необходимости под меднаблюдение.
Всем предприятиям торговли приказано перейти на усиленный дезинфекционный режим.
Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора могут теперь потребовать обязательной госпитализации или изоляции человека, если у него заподозрили в коронавирусную инфекцию.
ИСТОЧНИК KP.RU