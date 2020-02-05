2020-02-05T20:44:12+03:00
Общество

Готовность №1: Волгоградской области приказали усилить меры по недопущению коронавируса

Всех прибывающих из Китая - под меднаблюдение на 14 дней
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Регионам приказали наблюдать за всеми, кто будет прибывать из Китая.Регионам приказали наблюдать за всеми, кто будет прибывать из Китая.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Коронавирус так стремительно и угрожающе «летит» по миру, что в России решили перейти на экстренные меры. Главный санитарный врач РФ разослал во все регионы, и в комитет здравоохранения Волгоградской области в том числе, постановление о проведении дополнительных мер по недопущению завоза и распространению этого вируса. Соответствующий документ "КП-Волгоград" обнаружил на сайте облздрава.

Главное, что приказано сделать - всех, кто будет прибывать в Волгоград из Китайской народной республики обязательно оставлять на 14 дней под медицинское наблюдение.

Ответственным необходимо проработать все схемы транспортировки лиц непосредственно из аэропортов в случае необходимости под меднаблюдение.

Всем предприятиям торговли приказано перейти на усиленный дезинфекционный режим.

Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора могут теперь потребовать обязательной госпитализации или изоляции человека, если у него заподозрили в коронавирусную инфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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