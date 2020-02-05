За некачественные товары и услуги ЖКХ волгоградцам вернули свыше 18 миллионов рублей

5 Февр. 2020 2020-02-05T18:40:59+03:00

Изменить размер текста: A A

То, что волгоградцы научились отстаивать свои права, как потребители, - это хорошая новость. Плохая - то, что некачественных услуг и товаров на рынке меньше не становится. За минувший год волгоградцам вернули свыше 18,3 миллиона рублей за такую «липу».

Как рассказали «КП-Волгоград» в комитете промышленности и торговли Волгоградской области, специалисты муниципалитетов провели более восьми тысяч консультаций, подготовили более двух тысяч претензий, а также 290 исков. В судах в пользу потребителей они помогли взыскать с продавцов более 6,4 миллиона рублей компенсаций за причиненный материальный ущерб, что почти в 1,3 раза больше по сравнению с 2018-м.

- Сумма выплаченных неустоек превысила 3,1 миллиона рублей. Еще более 3 миллионов рублей предприниматели и предприятия заплатили в бюджет в качестве штрафов за то, что не захотели решать спорные вопросы в досудебном порядке, - говорят чиновники.

Хотя отмечают, что в последний год все-таки хозяйственные субъекты все чаще идут на «мировую». Так, в досудебном порядке удовлетворено около двух тысяч обращений волгоградцев - потребителям возмещен ущерб на сумму, превышающую 8,4 миллиона рублей.

- Чаще всего волгоградцы предъявляют претензии к качеству непродовольственных товаров, а также жилищно-коммунальных и бытовых услуг, - отмечают в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU