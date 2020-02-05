2020-02-05T18:40:59+03:00
Общество

За некачественные товары и услуги ЖКХ волгоградцам вернули свыше 18 миллионов рублей

В 2019 году в суды подано 213 исковых заявлений о защите прав граждан
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

То, что волгоградцы научились отстаивать свои права, как потребители, - это хорошая новость. Плохая - то, что некачественных услуг и товаров на рынке меньше не становится. За минувший год волгоградцам вернули свыше 18,3 миллиона рублей за такую «липу».

Как рассказали «КП-Волгоград» в комитете промышленности и торговли Волгоградской области, специалисты муниципалитетов провели более восьми тысяч консультаций, подготовили более двух тысяч претензий, а также 290 исков. В судах в пользу потребителей они помогли взыскать с продавцов более 6,4 миллиона рублей компенсаций за причиненный материальный ущерб, что почти в 1,3 раза больше по сравнению с 2018-м.

- Сумма выплаченных неустоек превысила 3,1 миллиона рублей. Еще более 3 миллионов рублей предприниматели и предприятия заплатили в бюджет в качестве штрафов за то, что не захотели решать спорные вопросы в досудебном порядке, - говорят чиновники.

Хотя отмечают, что в последний год все-таки хозяйственные субъекты все чаще идут на «мировую». Так, в досудебном порядке удовлетворено около двух тысяч обращений волгоградцев - потребителям возмещен ущерб на сумму, превышающую 8,4 миллиона рублей.

- Чаще всего волгоградцы предъявляют претензии к качеству непродовольственных товаров, а также жилищно-коммунальных и бытовых услуг, - отмечают в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В администрации Волгоградской области «перестроят» чиновников
Готовность №1: Волгоградской области приказали усилить меры по недопущению коронавируса
За некачественные товары и услуги ЖКХ волгоградцам вернули свыше 18 миллионов рублей
Волгоградцам за продажу чужой квартиры дали 20 лет колонии на четверых
Футбольная драка волгоградских и саратовских фанатов закончилась судом и колонией
Волгоградской девочке-инвалиду подарили щенка, которого она просила у Владимира Путина
Волгоградец получил от подруги интимные фото, а потом шантажировал и требовал деньги
Волгоградскую область наконец-то завалит снегом
В Волгограде экс-директора Горпитомника, наживавшегося на собаках, отправили в колонию
Экс-глава следкома Михаил Музраев снова пытается выйти из СИЗО
9 мая Свет Великой Победы озарит Родину-мать и еще ряд скульптур на Мамаевом кургане
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-3 рейтинга самых дешевых ипотечных предложений
В Волгограде медики за деньги выдавали таксистам медицинские справки без осмотра
Облдума предлагает запретить продажу снюсов детям, а нарушителей штрафовать на 120 тысяч рублей
В Астрахани мошенник под видом помощника депутата обокрал 94-летнюю пенсионерку
Под Волгоградом осудят банду, торговавшую контрафактным алкоголем
В Астрахани показали прогулку игривой львицы с детенышем
Аферисты списали с карты волгоградской пенсионерки 1,4 миллиона рублей
В Астрахани полицейских посадили на 8 лет за продажу водительских прав
Полиция Волгограда помогла иностранцу без документов, попавшему в больницу с сердечным приступом
Волгоград отметит Масленицу в пойме Царицы
В Волгограде у трамвая №13 во время движения отлетело колесо
В Волжском лихач за рулем «ВАЗа» сбил женщину с 10-летним мальчиком на «зебре»
В теплицах под Волгоградом нашли 11 мигрантов-нелегалов
Под Волгоградом школьников поили опасной водой
В одиночку на байдарке: волгоградец преодолел 450 километров водных преград Алтая
В Волгоградской области два новых питомника засеют ясенем и акацией
«Ротор» одержал первую победу с новым тренером
В Волгограде мажор получил два года колонии за наезд на пристава