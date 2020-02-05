Волгоградцам за продажу чужой квартиры дали 20 лет колонии на четверых

5 Февр. 2020 2020-02-05T17:59:45+03:00

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В Волгограде за решетку отправили еще четырех дельцов, которые решили нажиться на чужом имуществе. Эти друзья почти продали чужую квартиру. Благо, довести начатое до конца им не удалось. Зато удалось получить «аванс» от покупателя в размере 2 миллионов рублей.

Эту аферу пытались провернуть три волгоградца - Роман Калмыков, Олег Скворцов и Дмитрий Емцев. Было это еще в 2015-м. Как установили в суде с сентября по декабрь они сделали фиктивную доверенности и поддельные паспорта, на основании которых переоформили право собственности на двухкомнатную квартиру в доме №28 по улице Советской в Центральном районе Волгограда. Потом по этому «липовому» документу парни решили недвижимость продать. Их даже не смутило, что квартира в равных долях принадлежит супружеской паре.

Они нашли покупателя и, в качестве залога, попросили у него 2 миллиона рублей. Деньги покупатель передал, а мошенники пропали.

Оперативное сопровождение и расследование уголовного дела осуществлялось сотрудниками ОП №4 УМВД России по Волгограду.

- Три друга - Скворцов, Емцев, Калмыков - свою вину признали полностью, а вот их знакомый Сергей Пикула, который выступал посредником, так и не сознался в содеянном. Суд приговорил Калмыкова к 6,5 годам лишения свободы, Скворцова и Пикулу – к 5 годам лишения свободы, Емцева – к 4 годам колонии общего режима, - сообщают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре. - Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU