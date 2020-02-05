2020-02-05T17:53:02+03:00
Происшествия

Футбольная драка волгоградских и саратовских фанатов закончилась судом и колонией

Одного ярого болельщика «Ротора» отправили за решетку на 2,5 года
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
После драки полиция задержала 10 волгоградских фанатов. Все они попали под уголовную ответственность.После драки полиция задержала 10 волгоградских фанатов. Все они попали под уголовную ответственность.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Футбольные фанаты часто «бьются» за пределами стадионов не хуже, чем их кумиры на поле. Числятся такие «побоища» и на счету волгоградских болельщиков «Ротора». Но вот, чтобы фанатов отправили за такую драку в колонию - история из ряда вон выходящая. Сегодня сроки получили сразу десять волгоградских ультрас! Один из них проведет за решеткой 2,5 года.

Произошло это еще в июле 2018-го. В тот день «Ротор-2» принимал на стадионе «Нефтяник» в Волгограда саратовский «Сокол». Игра закончилась мирно, а вот дальше начался настоящий «околофутбольный триллер». 31-летний Владимир Яиков вместе с еще девятью друзьям решили «померяться силами» с саратовскими фанатами. Но гости решили избежать драки, сели по машинам и направились домой. Не тут то было: волгоградцы отправились в погоню. Они догнали соперников в Дубовке, когда те остановились перекусить у придорожного кафе.

Волгоградские ультрас натянули на лица майки, зашли в кафе и устроили настоящее «футбольное побоище». Арестовали тогда всех десятерых зачинщиков драки. Сегодня, 5 февраля, Дубовский райсуд вынес им приговоры.

- Яикова отправили в колонию общего режима на 2,5 года. Его взяли под стражу в зале суда. Остальным членам преступной группы (9 человек), в зависимости от участия каждого, назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 лет 2 месяцев до 2 лет 3 месяцев, с применением статьи 73 УК РФ – «условно», - гласит вердикт суда. - Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Доигрались…

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волгоградцам за продажу чужой квартиры дали 20 лет колонии на четверых
Футбольная драка волгоградских и саратовских фанатов закончилась судом и колонией
Волгоградской девочке-инвалиду подарили щенка, которого она просила у Владимира Путина
Волгоградец получил от подруги интимные фото, а потом шантажировал и требовал деньги
Волгоградскую область наконец-то завалит снегом
В Волгограде экс-директора Горпитомника, наживавшегося на собаках, отправили в колонию
Экс-глава следкома Михаил Музраев снова пытается выйти из СИЗО
9 мая Свет Великой Победы озарит Родину-мать и еще ряд скульптур на Мамаевом кургане
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-3 рейтинга самых дешевых ипотечных предложений
В Волгограде медики за деньги выдавали таксистам медицинские справки без осмотра
Облдума предлагает запретить продажу снюсов детям, а нарушителей штрафовать на 120 тысяч рублей
В Астрахани мошенник под видом помощника депутата обокрал 94-летнюю пенсионерку
Под Волгоградом осудят банду, торговавшую контрафактным алкоголем
В Астрахани показали прогулку игривой львицы с детенышем
Аферисты списали с карты волгоградской пенсионерки 1,4 миллиона рублей
В Астрахани полицейских посадили на 8 лет за продажу водительских прав
Полиция Волгограда помогла иностранцу без документов, попавшему в больницу с сердечным приступом
Волгоград отметит Масленицу в пойме Царицы
В Волгограде у трамвая №13 во время движения отлетело колесо
В Волжском лихач за рулем «ВАЗа» сбил женщину с 10-летним мальчиком на «зебре»
В теплицах под Волгоградом нашли 11 мигрантов-нелегалов
Под Волгоградом школьников поили опасной водой
В одиночку на байдарке: волгоградец преодолел 450 километров водных преград Алтая
В Волгоградской области два новых питомника засеют ясенем и акацией
«Ротор» одержал первую победу с новым тренером
В Волгограде мажор получил два года колонии за наезд на пристава