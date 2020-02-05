Футбольная драка волгоградских и саратовских фанатов закончилась судом и колонией

5 Февр. 2020 2020-02-05T17:53:02+03:00

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Футбольные фанаты часто «бьются» за пределами стадионов не хуже, чем их кумиры на поле. Числятся такие «побоища» и на счету волгоградских болельщиков «Ротора». Но вот, чтобы фанатов отправили за такую драку в колонию - история из ряда вон выходящая. Сегодня сроки получили сразу десять волгоградских ультрас! Один из них проведет за решеткой 2,5 года.

Произошло это еще в июле 2018-го. В тот день «Ротор-2» принимал на стадионе «Нефтяник» в Волгограда саратовский «Сокол». Игра закончилась мирно, а вот дальше начался настоящий «околофутбольный триллер». 31-летний Владимир Яиков вместе с еще девятью друзьям решили «померяться силами» с саратовскими фанатами. Но гости решили избежать драки, сели по машинам и направились домой. Не тут то было: волгоградцы отправились в погоню. Они догнали соперников в Дубовке, когда те остановились перекусить у придорожного кафе.

Волгоградские ультрас натянули на лица майки, зашли в кафе и устроили настоящее «футбольное побоище». Арестовали тогда всех десятерых зачинщиков драки. Сегодня, 5 февраля, Дубовский райсуд вынес им приговоры.

- Яикова отправили в колонию общего режима на 2,5 года. Его взяли под стражу в зале суда. Остальным членам преступной группы (9 человек), в зависимости от участия каждого, назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 лет 2 месяцев до 2 лет 3 месяцев, с применением статьи 73 УК РФ – «условно», - гласит вердикт суда. - Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Доигрались…

ИСТОЧНИК KP.RU