Волгоградской девочке-инвалиду подарили щенка, которого она просила у Владимира Путина

5 Февр. 2020 2020-02-05T16:30:47+03:00

Вика перенесла уже шесть операций на позвоночнике. Теперь все невзгоды ей станет переносить легче - ведь рядом есть преданный пушистый друг. Фото регионального штаба ОНФ.

Школьница, перенесшая уже шесть операций на позвоночнике, мечтала о йоркширском терьере

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Виктории Суликаевой из Калачевского района Волгоградской области 13 лет. Казалось бы, взрослая девочка. Но, когда ей принесли щенка йоркширского терьера, школьница расплакалась. И даже ее многодетная мама (которая, к слову, ждет четвертого ребенка) немного пустила слезу, ведь именно она попросила о таком подарке для дочери-инвалида у Владимира Путина.

Вика - необычный ребенок. У нее серьезное заболевание позвоночника. За свои 13 лет она пережила уже 6 операций.

«Вика очень обрадуется и быстрее встанет на ноги после операции, когда узнает, что сам президент оказал такое внимание больному ребенку – за мучения и боль, за наркоз», – написала тогда Бухтоярова на «прямую линию с президентом».

Трогательная история многодетной семьи тронула волонтеров ОНФ и они исполнили их просьбу.

Прошли месяцы, и вдруг семье позвонили активисты волгоградского ОНФ. Их волонтерский штаб, созданный решать проблемы, с которыми волгоградцы обратились к президенту на прямую линию, нашел возможность реализовать мечту Виктории.

«Нас очень тронула история семьи, где молодые родители так хотели исполнить желание своей дочки. Виктория мужественно переносит совсем не детские трудности. Мы уверены, что щенок станет для нее не только другом, но и будет оказывать своеобразный терапевтический эффект», – говорит член регионального штаба ОНФ в Волгоградской области Давид Макян, который и привез девочке йокширского терьера.

Школьница еще не выбрала имя питомцу, но их дружба точно будет длиться долго.

Кстати, волонтеры ОНФ привлекли к делу специалиста-заводчика йоркширских терьеров, которая дала семье рекомендации по уходу, питанию и ветеринарному сопровождению собаки.

ИСТОЧНИК KP.RU