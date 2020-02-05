2020-02-05T16:13:35+03:00
Происшествия

Волгоградец получил от подруги интимные фото, а потом шантажировал и требовал деньги

А у другой девушки взломали соцсети, где так же хранились откровенные снимки
Юлия Данильченко
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Полицейские Волгограда разыскивают мужчину, который вступил с 45-летней женщиной в интимную переписку, а затем потребовал деньги за то, что не отправит эти снимки ее знакомым и подписчикам. Перепуганной собеседнице пришлось перечислить несостоявшемуся возлюбленному в общей сложности пятьдесят тысяч рублей. Потом она не выдержала и пошла в полицию.

По аналогичной схеме аферист пытался шантажировать 22-летнюю жительницу Центрального района. Предварительно он взломал ее соцсети и скачал провокационные фотографии. Девушка сразу пошла в полицию.

- Чтобы обналичить деньги злоумышленники в таких преступлениях используют многоступенчатые переводы через различные обезличенные электронные кошельки и банки, в том числе расположенные за пределами РФ. Чтобы установить конкретного исполнителя, потребуется значительное время, а в отдельных случаях - работа правоохранителей нескольких стран, - говорят в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Необходимо остерегаться подобных онлайн-знакомств, а также видеочатов с незнакомцами. Пароли стоит подбирать тщательно, защищать соцсети всеми возможными способами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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