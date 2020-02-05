Волгоградскую область наконец-то завалит снегом

5 Февр. 2020 2020-02-05T15:55:33+03:00

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Неужели! Наконец-то! Для всех любителей снега очень даже приятная новость. На Волгоградскую область идет снегопад. Ложка дегтя в этой радости, что снегопад будет обильным, мокрым и при сильном ветре. МЧС по Волгоградской области предупреждает и неблагоприятных погодных условиях. 6 и 7 февраля будет снег, метель, туманы, налипание на провода, изморозь, ухудшение видимости до 500-1000 метров и ветре до 20 километров в час. Хотели зимы – получите.

Температура воздуха будет понижаться. От +1 днем до -9 ночью. В некоторых южных районах на солнце будет до +3.

8 февраля погода стабилизируется, снегопад станет не таким интенсивных, но зато дороги могут превратиться в каток. Ночью столбик термометра опустится от -6 до -11, в северных районах до -17 градусов. Такая же температура будет и днем.

В воскресенье станет еще холоднее: до -20. Так что доставайте зимние вещи и помните об элементарных правилах безопасности на улице: одевайтесь по погоде, смотрите под ноги. А водителям следует быть внимательными на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU