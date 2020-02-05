2020-02-05T14:48:30+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-3 рейтинга самых дешевых ипотечных предложений

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Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-3 банков с самыми дешевыми ипотечными предложениями, согласно рейтингу, подготовленному порталом Сравни.ру. Кредитные предложения в рейтинге ранжировались по величине процентной ставки.

Программа «Уралсиб – Строящееся жильё» заняла 2 место в пятерке кредитных предложений банков на покупку жилья в строящемся доме, а «Уралсиб – Готовое жильё» – 3 место в рейтинге предложений с самой низкой ставкой на покупку квартиры на вторичном рынке.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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