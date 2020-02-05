В Волгограде медики за деньги выдавали таксистам медицинские справки без осмотра

5 Февр. 2020 2020-02-05T13:52:48+03:00

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В Волгограде областной суд утвердил приговор двум сотрудникам поликлиники №3. Они обвинялись в получении взятки и служебном подлоге.

Все началось с того, что в регистратуру платных услуг больницы обратился мужчина. Он представился директором таксопарка. Мужчина уточнил у сотрудницы, как ему сделать медосмотр для его 22 водителей быстро и без участия самих таксистов. Регистратор предложила все организовать за 66 тысяч рублей, то есть по три тысячи за человека.

Так как по профилю работы она сама выдавать эти справки не могла, то договорилась с одним из терапевтов об услуге. Вознаграждение составило одну тысячу рублей за справку. Бизнесмен передал данные 11 таксистов и 33 тысячи рублей. Вскоре принес и вторую партию документов. Во время получения еще 11 копий паспортов и денег медик была задержана.

Расследование проводили сотрудники УФСБ по Волгоградской области и ГУ МВД по Волгоградской области.

Суд вынес приговор. Сотруднице регистратуры присудили штраф 860 тысяч рублей, а врач получила 150 тысяч рублей штрафа.

- Прокуратура с приговором не согласилась и обжаловала его в областном суде. Но решение оставили в силе, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградского областного суда.

Медики отделались штрафами.

ИСТОЧНИК KP.RU