2020-02-05T13:37:38+03:00
Происшествия

В Астрахани мошенник под видом помощника депутата обокрал 94-летнюю пенсионерку

Бабушка отдала ему 300 тысяч рублей
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчина выманил у старушки 300 тысяч рублей.Мужчина выманил у старушки 300 тысяч рублей.Фото: Александр ЧЕРНЫХ
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Если раньше среди преступников находились еще Юрии Деточкины, то теперь жертвами мошенников и воров становятся и дети, и даже ветераны. В Астрахани аферист обманул 94-летнюю местную жительницу.

К бабушке, которая семенила из магазина с тяжелыми сумками, подошел мужчина. Он предложил старушке помощь и донес ей покупки до дома. Но на этом знакомство не кончилось. Прохожий остался послушать, а пенсионерка была рада поговорить. Тем более, астраханец представился помощником депутата, а у пожилой женщины как раз было старое жилье. И мужчина вызвался помочь, даже сводил ее на стройплощадку и показал проект будущего дома, где она будет жить. И бабулька поверила. Она даже спокойно передала деньги новому знакомому с просьбой положить их на счет сына племянницы. Всю сумму «помощник» забрал себе.

Новый друг долгое время кормил пенсионерку обещаниями, брал у нее деньги на оформление каких-то документов и умасливание нужных лиц. Но когда уставшая от ожидания старушка потребовала наконец-то сообщить дату, когда ей можно переезжать, он заявил, что жилье ей уже больше не положено. После этого исчез.

Всего он успел выманить у пострадавшей 300 тысяч рублей, которые та отложила «на похороны».

Обманщика поймали, он оказался безработным и к депутатам не имел никакого отношения. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». В ближайшее время начнутся судебные заседания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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