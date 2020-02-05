Под Волгоградом осудят банду, торговавшую контрафактным алкоголем

5 Февр. 2020 2020-02-05T13:33:13+03:00

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Пятнадцать тысяч бутылок контрафактного алкоголя нашли у банды в Волгоградской области. Шесть человек на протяжении 2017 и 2018 годов торговали непонятно где произведенным спиртным под видом известных брендов. При этом ущерб владельцу превысил три миллиона рублей.

- Противоправная деятельность сообщников была пресечена сотрудниками УФСБ совместно с коллегами из ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследовали дело сотрудники Главка, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Известно, что сообщники работали и на территории соседней Ростовской области, поэтому уголовное дело рассмотрит Обливский районный суд. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Сейчас торговцы находятся в статусе подсудимых и ожидают приговор. Каждому грозит по шесть лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU