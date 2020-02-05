Под Волгоградом осудят банду, торговавшую контрафактным алкоголем
Пятнадцать тысяч бутылок контрафактного алкоголя нашли у банды в Волгоградской области. Шесть человек на протяжении 2017 и 2018 годов торговали непонятно где произведенным спиртным под видом известных брендов. При этом ущерб владельцу превысил три миллиона рублей.
- Противоправная деятельность сообщников была пресечена сотрудниками УФСБ совместно с коллегами из ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследовали дело сотрудники Главка, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.
Известно, что сообщники работали и на территории соседней Ростовской области, поэтому уголовное дело рассмотрит Обливский районный суд. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Сейчас торговцы находятся в статусе подсудимых и ожидают приговор. Каждому грозит по шесть лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU