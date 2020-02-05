2020-02-05T13:36:32+03:00
Общество

В Астрахани показали прогулку игривой львицы с детенышем

«Мамочка» трогательно заботится о своем львенке
Екатерина МАЛИНИНА
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Общение матери и ребенка - одна из самых умилительных картин. И даже (а иногда особенно) если это зверята. Частный зоопарк «Баба Фрося» в Астрахани выложил в свой инстаграм чудесное видео. Владелец, бывший мэр Камызяк, заснял, как гуляет львица со своим маленьким сыном. Хищница родила двух детенышей в конце декабря. Когда зверята подросли, «девочку» отправили в частный зоопарк в Москву, а мальчика оставили в Астраханской области. Теперь любопытный малыш радует посетителей своим появлением в сопровождении грозной мамы.

Вот и в этот раз прогулка получилась веселой. Упитанный львенок неуклюже пытается отбежать подальше от родительницы, та же ласковыми покусываниями держит отпрыска при себе, заигрывает с ним. В коротком фрагменте видно, что такая игра доставляет "мамочке" удовольствие, а вот малыш явно недоволен, что мешают его самостоятельности.

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Львица вывела своего львенка в свет.
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ИСТОЧНИК KP.RU

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