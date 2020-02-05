В Астрахани полицейских посадили на 8 лет за продажу водительских прав

5 Февр. 2020 2020-02-05T10:46:12+03:00

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В Астрахани вынесли приговор двум бывшим полицейским и их знакомому. Их признали виновными в получении взятки и посредничестве при преступлении.

Сотрудники полиции работали в ГИБДД, поэтому имели возможность влиять на оформление водительских удостоверений. Этим и воспользовались. Через знакомых они за вознаграждение продавали права тем, кто не смог их сдать. С 2016 по 2017 года они сумели заработать таким образом 140 тысяч рублей.

Но о сделках стало известно управлению собственной безопасности. Вскоре мужчин задержали. Также под следствие попал посредник, через которого оформлялись «сделки». Сотрудников полиции из органов внутренних дел уволили.

- Трусовской районный суд вынес приговор – бывшим силовикам по 8 лет лишения свободы колонии строгого режима и штраф 600 и 550 тысяч рублей. Посредник получил 3,5 лет лишения свободы в колонии общего режима и 500 тысяч рублей штрафа, - рассказали "КП-Волгоград" в СУ СК по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU