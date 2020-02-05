2020-02-05T10:46:12+03:00
Происшествия

В Астрахани полицейских посадили на 8 лет за продажу водительских прав

Они сумели заработать 140 тысяч рублей
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Астрахани вынесли приговор двум бывшим полицейским и их знакомому. Их признали виновными в получении взятки и посредничестве при преступлении.

Сотрудники полиции работали в ГИБДД, поэтому имели возможность влиять на оформление водительских удостоверений. Этим и воспользовались. Через знакомых они за вознаграждение продавали права тем, кто не смог их сдать. С 2016 по 2017 года они сумели заработать таким образом 140 тысяч рублей.

Но о сделках стало известно управлению собственной безопасности. Вскоре мужчин задержали. Также под следствие попал посредник, через которого оформлялись «сделки». Сотрудников полиции из органов внутренних дел уволили.

- Трусовской районный суд вынес приговор – бывшим силовикам по 8 лет лишения свободы колонии строгого режима и штраф 600 и 550 тысяч рублей. Посредник получил 3,5 лет лишения свободы в колонии общего режима и 500 тысяч рублей штрафа, - рассказали "КП-Волгоград" в СУ СК по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-3 рейтинга самых дешевых ипотечных предложений
В Волгограде медики за деньги выдавали таксистам медицинские справки без осмотра
Облдума предлагает запретить продажу снюсов детям, а нарушителей штрафовать на 120 тысяч рублей
В Астрахани мошенник под видом помощника депутата обокрал 94-летнюю пенсионерку
Под Волгоградом осудят банду, торговавшую контрафактным алкоголем
В Астрахани показали прогулку игривой львицы с детенышем
Аферисты списали с карты волгоградской пенсионерки 1,4 миллиона рублей
В Астрахани полицейских посадили на 8 лет за продажу водительских прав
Полиция Волгограда помогла иностранцу без документов, попавшему в больницу с сердечным приступом
Волгоград отметит Масленицу в пойме Царицы
В Волгограде у трамвая №13 во время движения отлетело колесо
В Волжском лихач за рулем «ВАЗа» сбил женщину с 10-летним мальчиком на «зебре»
В теплицах под Волгоградом нашли 11 мигрантов-нелегалов
Под Волгоградом школьников поили опасной водой
В одиночку на байдарке: волгоградец преодолел 450 километров водных преград Алтая
В Волгоградской области два новых питомника засеют ясенем и акацией
«Ротор» одержал первую победу с новым тренером
В Волгограде мажор получил два года колонии за наезд на пристава