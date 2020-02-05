Полиция Волгограда помогла иностранцу без документов, попавшему в больницу с сердечным приступом

5 Февр. 2020 2020-02-05T10:33:03+03:00

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Волгоградские врачи и полицейские проявили настоящую человечность в отношении 66-летнего иностранца. Украинец Виктор Яковлевич приехал в Волгоград, где все потерял все документы и остался без крыши над головой. Ситуация стала катастрофической, когда мужчину с сердечным приступом госпитализировали в больницу Кировского района. Конечно, ему оказали первую медицинскую помощь, но требовалась срочная операция. Врачи с пониманием относились к пациенту и обратились в полицию.

- Сотрудники полиции не остались равнодушными. Прибыв в больницу, заместитель начальника отдела по вопросам миграции Отдела полиции № 7 Управления МВД России по Волгограду майор полиции Оксана Дейникина вручила мужчине разрешение на временное проживание в РФ, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

После операции Владимир Яковлевич может написать заявление и получить гражданство. Он очень благодарен своим спасителям.

ИСТОЧНИК KP.RU