2020-02-05T09:38:30+03:00
Происшествия

В Волгограде у трамвая №13 во время движения отлетело колесо

Временно транспорт курсирует от «Депо №5» до «Матросова» и «Монолита»: проезд бесплатный
Юлия Данильченко
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Инцидент в трамваем №13, который произошел в Краснооктябрьском районе Волгограда утром 5 февраля, стал поводом для шуток и недовольства. со стороны горожан Как известно, у вагона прямо во время движения отлетело колесо, он сошел с рельсов. В час-пик салон был переполнен, многим пришлось изменить маршрут, чтобы добраться до работы или школы.

Исправлять ситуацию приехали сотрудники МУП «Метроэлектротранс» . Но пока пассажирам придется мириться с неудобствами.

- В связи с технической неисправностью трамваи маршрута №13 работают в измененных границах. На время работы движение электротранспорта по маршруту осуществляется в границах «Депо№ 5»-« Матросова». Дополнительно запущен специальный подвозной автобусный маршрут от «Депо №5» до остановки «Монолит». Проезд в автобусе бесплатный, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

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В Волгограде у трамвая №13 отвалилось колесо.
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Стоит отметить, что некоторые волгоградцы с оптимизмом оценили случившееся в соцсетях: «суровые волгоградские дороги, даже у трамвая колеса отлетают», «зачем так гонять?», «несчастливое число тринадцать». Другие же резонно отметили - трамвай уж больно старый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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