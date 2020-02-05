В Волжском лихач за рулем «ВАЗа» сбил женщину с 10-летним мальчиком на «зебре»

5 Февр. 2020 2020-02-05T09:07:09+03:00

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Авария произошла по вине 30-летнего водителя «ВАЗа» из Волжского, который в полночь 4 февраля едва не загубил сразу две человеческие жизни. Как установили инспекторы ГИБДД, в поздний час мужчина ехал по улице Мира стороны Нариманова в сторону Александрова. 47-летняя женщина переходила проезжую часть вместе с 10-летним мальчиком. Волжанка соблюла все требования ПДД: «зебра», светофор. Однако лихач не остановился на «красный», который горел для всех автомобилистов, и сбил пешеходов. Просто чудо, что они остались живы. Приехавшие врачи срочно госпитализировали пострадавших, им оказана необходимая помощь.

А тот же день в Центральном районе Волгограда под колеса «ВАЗа» попала 70-летняя пенсионерка. 24-летняя автоледи ехала по улице Краснознаменской, сдала назад и зацепила бабушку. Та, кстати, переходила дорогу в неположенном месте.

В Ворошиловском районе пострадала 53-летняя волгоградка. 33-летний мужчина за рулем «Киа Рио» сбил пешехода на «зебре». Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, все они получили травмы и попали на больничные койки.

ИСТОЧНИК KP.RU