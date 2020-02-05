В теплицах под Волгоградом нашли 11 мигрантов-нелегалов

5 Февр. 2020 2020-02-05T08:48:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейские регулярно выезжают на поля и в теплицы Волгоградской области в поисках нелегалов. Довольно часто сотрудникам управления по вопросам миграции приходится разоблачать незаконные схемы, которыми пользуются фермеры и иностранцы – никакого оформления и документов. Так получилось и в этот раз: в теплице неподалеку от хутора Краснодонский в Иловлинскм районе трудилось более 20 мигрантов, у половины не было разрешения. 11 гастарбайтеров попали под административную статью, их выдворят из страны.

- В настоящее время проводятся мероприятия по установлению лиц, привлекших иностранных граждан к нелегальной трудовой деятельности. Им грозит административный штраф в размере до 800 тысяч рублей за каждого иностранного рабочего привлеченного к трудовой деятельности с нарушением законодательства, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе волгоградского Главка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На каких помидорных королей работают в Волгоградской области сотни китайцев-нелегалов?

Пока китайцы поливают землю неизвестными удобрениями, волгоградцы жгут их теплицы

ИСТОЧНИК KP.RU