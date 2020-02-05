2020-02-05T09:09:08+03:00
Общество

Под Волгоградом школьников поили опасной водой

Администрации дали полгода, чтобы устранить нарушения
Юлия Данильченко
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Дети из «Терновской средней школы» в Еланском районе были вынуждении пить воду, которая напрямую угрожала их здоровью. Это выяснили сотрудники областного Роспотребнадзора, когда проверяли учебные заведения. Как оказалось, школьников поили некачественной водой, она не соответствовала «санитарно-эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим показателям».

Разрешить ситуацию сразу не получилось. Надзорные органы вышли в суд и в декабре 2019 года служитель Фемиды принял решение: обязать администрацию района исправиться. Местные чиновники должны выделить деньги в ближайшие полгода, еще девять месяцев дается директору школы, чтобы за эти средства очистить питьевую воду. До сих пор школьники вынуждены мириться с обстоятельствами, ведь нарушения так и не устранили.

- Решение суда вступило в законную силу, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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