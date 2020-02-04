2020-02-04T20:35:21+03:00
Общество

В одиночку на байдарке: волгоградец преодолел 450 километров водных преград Алтая

Путешественник Евгений Марсаков провел 17 суток в пути
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото - скрин с фильма Евгения Марсакова.Фото - скрин с фильма Евгения Марсакова.
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Преодолеть несколько сотен километров на байдарке - уже большое дело, а сделать это в одиночку, да еще и по неспокойным алтайским озерам и рекам - подвиг. Волгоградец Евгений Марсаков один преодолел на байдарке более 450 километров по Телецкому озеру и реке Бия в Алтайском крае. Поход был в сентябре 2019-го и занял у него 17 дней. При этом наш земляк не просто проплыл этот путь, он еще и заснял все самое интересное на камеру, и смонтировал фильм о своем путешествии (который на днях презентовал на своем Ютуб-канале).

«На верхушку глянуть - шапка падает, и талия соответствующая - не обхватишь», - так расхваливает в своем фильме волгоградец огромные алтайские березы.

Да, кстати, текст к фильму Евгений пишет сам, сам и начитывает. За несколько дней его «Алтайское соло» посмотрели уже несколько сотен человек. А, к примеру, его фильм о его таежном путешествии по Северному Уралу посмотрели более 125 тысяч пользователей.

- В водных походах Евгений участвует с 1979 года. За прошедшие годы он с товарищами побывал в различных уголках нашей страны от Карелии до Забайкалья. Сплавлялись по Енисею и Сухой Тунгуске, прошли маршрут протяженностью 1000 км по таежным рекам и переходом через Урал, из Западной Сибири в республику Коми. Побывали на озере Байкал и прошли всю реку Верхняя Ангара, совершили переход по рекам и озерам Кольского полуострова, - рассказывают о волгоградце в Алтайском биосферном заповеднике, сотрудники которого тоже поделились на своем сайте фильмом о последнем путешествии Марсакова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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