В Волгоградской области два новых питомника засеют ясенем и акацией

4 Февр. 2020 2020-02-04T19:58:21+03:00

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В Волгоградской области лесов не так много, поэтому любые планы по высадке новых насаждений воспринимаются «на ура!». А эта новость особо радует: в 2020 году в регионе создадут два новых питомника на базе Котовского и Нижнечирского лесничеств. В них будут выращивать ясени и акации. Под посевы выделили девять гектаров земли.

Как уточнили «КП-Волгоград» в облкомприрод, первые посевы на этих участках появятся уже осенью 2020-го. И уже в следующем году саженцы будут готовы к высадке на территории лесного фонда области.

- Уже через несколько лет Котовское и Нижнечирское лесничество смогут обеспечить свои потребности в посадочном материале на 100%, - прогнозируют в комитете.

Также в этом году планируют обновить еще шесть площадок для выращивания саженцев на территории Арчединского, Даниловского, Жирновского, Ольховского, Подтелковского и Среднеахтубинского лесничеств. Там уже модернизировали оросительную систему: заменили насосные станции, дождевальные установки, трубы и комплектующие. В результате общая площадь, используемая для выращивания посадочного материала, в регионе увеличилась с 50 до 100 гектаров, половина территории уже под орошением.

ИСТОЧНИК KP.RU