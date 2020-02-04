2020-02-04T19:58:21+03:00
Общество

В Волгоградской области два новых питомника засеют ясенем и акацией

Под посевы выделили девять гектаров земли
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
Изменить размер текста:

В Волгоградской области лесов не так много, поэтому любые планы по высадке новых насаждений воспринимаются «на ура!». А эта новость особо радует: в 2020 году в регионе создадут два новых питомника на базе Котовского и Нижнечирского лесничеств. В них будут выращивать ясени и акации. Под посевы выделили девять гектаров земли.

Как уточнили «КП-Волгоград» в облкомприрод, первые посевы на этих участках появятся уже осенью 2020-го. И уже в следующем году саженцы будут готовы к высадке на территории лесного фонда области.

- Уже через несколько лет Котовское и Нижнечирское лесничество смогут обеспечить свои потребности в посадочном материале на 100%, - прогнозируют в комитете.

Также в этом году планируют обновить еще шесть площадок для выращивания саженцев на территории Арчединского, Даниловского, Жирновского, Ольховского, Подтелковского и Среднеахтубинского лесничеств. Там уже модернизировали оросительную систему: заменили насосные станции, дождевальные установки, трубы и комплектующие. В результате общая площадь, используемая для выращивания посадочного материала, в регионе увеличилась с 50 до 100 гектаров, половина территории уже под орошением.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В одиночку на байдарке: волгоградец преодолел 450 километров водных преград Алтая
В Волгоградской области два новых питомника засеют ясенем и акацией
«Ротор» одержал первую победу с новым тренером
В Волгограде мажор получил два года колонии за наезд на пристава
Дождь, снег и мороз: волгоградских водителей предупреждают о гололеде
В Волгограде парад на День Победы пройдет по обновленной набережной
В Астрахани поймали волгоградца, ловившего осетров сетями на нересте
Волгоградские больницы из-за гриппа закрыли для посетителей
Вывез в лес и потребовал миллион: в Астрахани поймали ревнивца-вымогателя
Спустя год в Волгограде возобновил работу Дом офицеров
Волгоградка прописала в «резиновой квартире» 50 узбеков
Волгоградским ветеранам и инвалидам на 3% увеличили льготы
В Волгограде у астраханца изъяли десятки литров черной икры на 23 миллиона рублей
Выбросили на рынке: волгоградские волонтеры ищут дом двум щенкам
Волгоградец пытался избавиться от ухажера экс-жены с помощью ножа
ФАС: нормативы на вывоз мусора в Волгограде обоснованы
На Астраханском мосту в Волгограде залатают ямы
В Волгограде осудят извращенца, изнасиловавшего пенсионерку
Волгоградцам предлагают посадить фамильное дерево в пойме Царицы
Волгоградцы отдали лжебанковским сотрудникам полмиллиона рублей
«Виниловые джунгли» покажут в Волгограде
Три ребенка из Волгоградской области пострадали в ДТП
В Волгограде водитель «Рено» врезался в столб: погиб пассажир
В Волжском осудят мошенников, заработавших 2 миллиона на страховках ОСАГО