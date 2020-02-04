2020-02-04T19:26:24+03:00
Спорт

«Ротор» одержал первую победу с новым тренером

Сине-голубые выиграли у македонской команды со счетом 5:1
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото СК "Ротор".Фото СК "Ротор".
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В новом году на «Ротор» возлагают большие надежды и ждут побед. И вот первая ласточка - сегодня, 4 февраля, сине-голубые выиграли на сборах в Турции у македонской команды «Академии Пандев». Первая победа с новым тренером Александром Хацкевичем, да еще и с таким разгромным счетом - 5:1.

Но обо всем по порядку. Начнем с того, что «Академии Пандев» - не самая простая команда, как некоторые могут подумать. Она выступает в Первой лиге своей страны и занимает там третью строчку турнирной таблицы. Кроме того, в сезоне 2018/2019 годов стала обладателем Кубка Македонии и выступила в Лиге Европы. И, кстати, первый гол с матче с «Ротором» тоже забили макединцы. Они так резво начали атаковать ворота сине-голубых, что наши футболисты слегка растерялись. Но потом смогли подстроиться к игре соперника и когда адаптировались ответные голлы полетели один за другим.

- Сначала отличился вышедший на замену Олега Николаева Артём Галаджан, а затем удачно подал штрафной Олег Алейник. Во второй половине матча дубль головой оформилл Камиль Муллин, ему ассистировали Денис Ткачук и новичок команды Геннадий Киселёв. В концовке итоговый счёт установил Даниил Полубояринов, - рассказывает подробности матча пресс-служба клуба.

В общем, с почином!

СТАТИСТИКА МАТЧА «Ротор» — «Академия Пандев» (Македония) — 5:1 (2:1)

Голы: 6; — Галаджан; Алейник; Муллин; Муллин; Полубояринов.

Состав на первый тайм: Нестеренко, Пискунов, Байрыев (к), Довбня, Киселев, Султонов, Полубояринов, Алейник, Горбунов, Николаев (Галаджан, 12), Муллин.

Состав на второй тайм: Нестеренко (Репин, 82), Киселев, Удалый, Довбня, Попов, Серченков, Песегов, Макаров, Ткачук, Полубояринов, Муллин.

4 февраля. Белек (Турция), стадион «Фанатик».

ИСТОЧНИК KP.RU

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