2020-02-04T19:01:14+03:00
Происшествия

В Волгограде мажор получил два года колонии за наезд на пристава

Водитель «Мерседеса» сбил правоохранителя, когда тот пытался арестовать его иномарку
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Все-таки иногда жизнь учит и мажоров. Так, 26-летнего волгоградца, который на своем «Мерседес Бенц» чуть не задавил судебного пристава, все же отправили за решетку. Суд приговорил его к двум годам колонии общего режима.

Напомним, эта история произошла 26 декабря 2018-го. В тот день пристав Краснооктябрьского РОСП Волгограда УФССП России по Волгоградской области прибыл к волгоградцу, чтобы арестовать его дорогую иномарку. Дело в том, что водитель накопил огромное количество штрафов, а оплачивать их даже не собирался. Ему напоминали не единожды, а потом приняли решение об изъятии имущества.

Когда 26-летний мужчина услышал о том, что заберут его «Мерседес», он сел за руль и совершил наезд на пристава.

- В результате судебный пристав получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб левого коленного сустава, - уточняют в областной прокуратуре, где утверждали волгоградцу обвинительное заключение.

В суде, куда волгоградец попал как фигурант уголовного дела, он свою вину так и не признал. Но суд счет доказательства, собранные следователями СУ СК России по Волгоградской области, достаточными для вынесения вердикта.

- Приговор в законную силу не вступил. Мера пресечения в виде заключения под стражу, избранная в период следствия, оставлена без изменения, -уточняют в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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