Дождь, снег и мороз: волгоградских водителей предупреждают о гололеде

4 Февр. 2020 2020-02-04T18:38:52+03:00

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Зима в этом году баловала волгоградцев теплой погодой, но февраль обещает все же подморозить немного. Причем начнет подмораживать уже сегодня к ночи - с 4 на 5 февраля. И, как по закону подлости столбик термометра начнет опускаться сразу после дождя. Так что гололед на дорогах обеспечен. Дорожники ФКУ Упрдор Москва-Волгоград уже приведены в режим повышенной готовности и призывают волгоградцев к аккуратности.

Согласно данным Гидрометцентра и спутниковых метеосистем, установленных вдоль сети федеральных автодорог, в ближайшие дни, с 5 по 9 февраля на волгоградских трассах возможны неблагоприятные погодные условия. Ожидаются дождь, потом снег и температура воздуха снизится до минус 9 градусов. Все это с усилением ветра. Видимость на дорогах ухудшится в снегопад до 500 метров.

- В случае необходимости для уборки снега и обработки трасс противогололедными материалами подрядные организации готовы задействовать на волгоградских трассах до 181 единицы техники, - уверяют в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград. - Количество специализированных дорожных машин регулируется согласно обстановке на дорогах. Дежурство на трассах ведется в круглосуточном режиме.

ФКУ Упрдор Москва-Волгоград призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость и не мешать работе дорожной техники.

В случае нештатных ситуаций на трассе вы можете обратиться по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва-Волгоград: (4752) 710432.

ИСТОЧНИК KP.RU