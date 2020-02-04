В Астрахани поймали волгоградца, ловившего осетров сетями на нересте

4 Февр. 2020 2020-02-04T17:15:12+03:00

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Участок реки Волги у села Копановка Астраханской области всегда находится под пристальным вниманием правоохранителей. А все потому, что именно эта часть реки является миграционным путём к местам нереста озимого осетра и белуги, а также краснокнижного вида рыбы – белорыбицы. В октябре 2019-го сотрудники Астраханского ЛО МВД России на транспорте заметили здесь подозрительного рыбака. Оказалось, что мужчина вопреки запрету установил на данном участке сеть с крюками. Пойманную рыбу он отвозил себе домой.

Брать решили, как говорят, «с поличным» - когда он в очередной раз приехал за уловом. Как раз в момент погрузки рыбы из сети в лодку его и задержали.

- Браконьером оказался 50-летний волгоградец. При помощи запрещенного орудия лова мужчина незаконно добыл 47 экземпляров рыбы осетрового вида (стерлядь) и 5 экземпляров рыбы частикового вида (толстолобик, белый амур, судак, сопа). Ущерб федеральным рыбным запасам России оценили в сумму более 230 тысяч рублей, - уточняют «КП-Волгоград» в МВД России.

На волгоградца завели уголовное дело. У него изъяли рыбу и лодку. На данный момент полицейские собрали все факты, доказывающие вину браконьера. Грозит ему за это до двух лет лишения свободы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/758750" frameborder="0"></iframe> Волгоградец сетями ловил осетров в местах нереста.

ИСТОЧНИК KP.RU