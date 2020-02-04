2020-02-04T17:15:12+03:00
Происшествия

В Астрахани поймали волгоградца, ловившего осетров сетями на нересте

У браконьера изъяли 47 штук стерляди
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Участок реки Волги у села Копановка Астраханской области всегда находится под пристальным вниманием правоохранителей. А все потому, что именно эта часть реки является миграционным путём к местам нереста озимого осетра и белуги, а также краснокнижного вида рыбы – белорыбицы. В октябре 2019-го сотрудники Астраханского ЛО МВД России на транспорте заметили здесь подозрительного рыбака. Оказалось, что мужчина вопреки запрету установил на данном участке сеть с крюками. Пойманную рыбу он отвозил себе домой.

Брать решили, как говорят, «с поличным» - когда он в очередной раз приехал за уловом. Как раз в момент погрузки рыбы из сети в лодку его и задержали.

- Браконьером оказался 50-летний волгоградец. При помощи запрещенного орудия лова мужчина незаконно добыл 47 экземпляров рыбы осетрового вида (стерлядь) и 5 экземпляров рыбы частикового вида (толстолобик, белый амур, судак, сопа). Ущерб федеральным рыбным запасам России оценили в сумму более 230 тысяч рублей, - уточняют «КП-Волгоград» в МВД России.

На волгоградца завели уголовное дело. У него изъяли рыбу и лодку. На данный момент полицейские собрали все факты, доказывающие вину браконьера. Грозит ему за это до двух лет лишения свободы.

Волгоградец сетями ловил осетров в местах нереста.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дождь, снег и мороз: волгоградских водителей предупреждают о гололеде
В Волгограде парад на День Победы пройдет по обновленной набережной
В Астрахани поймали волгоградца, ловившего осетров сетями на нересте
Волгоградские больницы из-за гриппа закрыли для посетителей
Вывез в лес и потребовал миллион: в Астрахани поймали ревнивца-вымогателя
Спустя год в Волгограде возобновил работу Дом офицеров
Волгоградка прописала в «резиновой квартире» 50 узбеков
Волгоградским ветеранам и инвалидам на 3% увеличили льготы
В Волгограде у астраханца изъяли десятки литров черной икры на 23 миллиона рублей
Выбросили на рынке: волгоградские волонтеры ищут дом двум щенкам
Волгоградец пытался избавиться от ухажера экс-жены с помощью ножа
ФАС: нормативы на вывоз мусора в Волгограде обоснованы
На Астраханском мосту в Волгограде залатают ямы
В Волгограде осудят извращенца, изнасиловавшего пенсионерку
Волгоградцам предлагают посадить фамильное дерево в пойме Царицы
Волгоградцы отдали лжебанковским сотрудникам полмиллиона рублей
«Виниловые джунгли» покажут в Волгограде
Три ребенка из Волгоградской области пострадали в ДТП
В Волгограде водитель «Рено» врезался в столб: погиб пассажир
В Волжском осудят мошенников, заработавших 2 миллиона на страховках ОСАГО