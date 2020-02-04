2020-02-04T16:49:10+03:00
Общество

Волгоградские больницы из-за гриппа закрыли для посетителей

А в роддомах временно запретили партнерские роды
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Число волгоградцев, заболевших ОРВИ и гриппом, растет день ото дня. И хоть эпидпорог в регионе еще не превышен, но школы уже одна за другой закрываются на карантин. К утру 4 февраля уже в 45-ти учебных заведениях Волгограда частично или полностью приостановлены занятия. На особый режим работы перешли и волгоградские медучреждения. Облздрав опубликовал приказ «о введении мероприятий по предотвращению внутрибольничного распространения респираторных вирусов».

Согласно этому документу, теперь в больницах будут вести раздельный прием пациентов - с температурой и без нее. Кроме того, с этого дня никаких родственников и посетителей (не являющихся сотрудниками медучреждения) не будут впускать ни к пациентам стационаров, ни в родильные дома, ни в организации, где выхаживают новорожденных.

Ну и главное, возможно, разочарование для беременных волгоградок - во всех роддомах региона на время особого режима действует запрет на партнерские роды. Но ведь главное - здоровье, правда же.

ИСТОЧНИК KP.RU

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