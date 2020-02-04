2020-02-04T16:16:43+03:00
Происшествия

Вывез в лес и потребовал миллион: в Астрахани поймали ревнивца-вымогателя

Бизнесмен так «наказал» знакомого, к которому приревновал жену [фото, видео]
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Вымогателем оказался вполне обеспеченный бизнесмен. Фото ГУ МВД по Астраханской области.Вымогателем оказался вполне обеспеченный бизнесмен. Фото ГУ МВД по Астраханской области.
Изменить размер текста:

История, которая произошла в Астрахани, сродни шекспировской трагикомедии: только в роли Отелло - ревнивый бизнесмен, который к тому же оказался еще и вымогателем.

А началось все с того, что астраханец приревновал жену к своему знакомому. Но вместо того, чтобы решить вопрос по-мужски, он вывез «товарища» в лесополосу и там, угрожая пистолетом, потребовал в качестве «компенсации» 1 миллион рублей и иномарку. А, чтобы «закрепить» получение откупа, заставил знакомого написать долговую расписку.

Не ожидал только этот ревнивый астраханец, какие последствия его ждут за такую выходку.

- Подозреваемого в вымогательстве задержали сегодня сотрудники угрозыска и и дорожно-патрульной службы УМВД России по Астраханской области при участии Росгвардии. В автомобиле бизнесмена обнаружен травматический пистолет, более двух десятков патронов к нему, а также расписка потерпевшего, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области.

Мужчину задержали сотрудники угрозыска и гаишники. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

Мужчину задержали сотрудники угрозыска и гаишники. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

На задержанного уже завели уголовное дело по статье «вымогательство».

- Его уже взяли под стражу. В ходе предварительного расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, - уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Астрахани задержали похитителя, которыый вывез в лес знакомого и требовал у него "выкуп".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дождь, снег и мороз: волгоградских водителей предупреждают о гололеде
В Волгограде парад на День Победы пройдет по обновленной набережной
В Астрахани поймали волгоградца, ловившего осетров сетями на нересте
Волгоградские больницы из-за гриппа закрыли для посетителей
Вывез в лес и потребовал миллион: в Астрахани поймали ревнивца-вымогателя
Спустя год в Волгограде возобновил работу Дом офицеров
Волгоградка прописала в «резиновой квартире» 50 узбеков
Волгоградским ветеранам и инвалидам на 3% увеличили льготы
В Волгограде у астраханца изъяли десятки литров черной икры на 23 миллиона рублей
Выбросили на рынке: волгоградские волонтеры ищут дом двум щенкам
Волгоградец пытался избавиться от ухажера экс-жены с помощью ножа
ФАС: нормативы на вывоз мусора в Волгограде обоснованы
На Астраханском мосту в Волгограде залатают ямы
В Волгограде осудят извращенца, изнасиловавшего пенсионерку
Волгоградцам предлагают посадить фамильное дерево в пойме Царицы
Волгоградцы отдали лжебанковским сотрудникам полмиллиона рублей
«Виниловые джунгли» покажут в Волгограде
Три ребенка из Волгоградской области пострадали в ДТП
В Волгограде водитель «Рено» врезался в столб: погиб пассажир
В Волжском осудят мошенников, заработавших 2 миллиона на страховках ОСАГО