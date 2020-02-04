Вывез в лес и потребовал миллион: в Астрахани поймали ревнивца-вымогателя
История, которая произошла в Астрахани, сродни шекспировской трагикомедии: только в роли Отелло - ревнивый бизнесмен, который к тому же оказался еще и вымогателем.
А началось все с того, что астраханец приревновал жену к своему знакомому. Но вместо того, чтобы решить вопрос по-мужски, он вывез «товарища» в лесополосу и там, угрожая пистолетом, потребовал в качестве «компенсации» 1 миллион рублей и иномарку. А, чтобы «закрепить» получение откупа, заставил знакомого написать долговую расписку.
Не ожидал только этот ревнивый астраханец, какие последствия его ждут за такую выходку.
- Подозреваемого в вымогательстве задержали сегодня сотрудники угрозыска и и дорожно-патрульной службы УМВД России по Астраханской области при участии Росгвардии. В автомобиле бизнесмена обнаружен травматический пистолет, более двух десятков патронов к нему, а также расписка потерпевшего, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области.
Мужчину задержали сотрудники угрозыска и гаишники. Фото ГУ МВД по Астраханской области.
На задержанного уже завели уголовное дело по статье «вымогательство».
- Его уже взяли под стражу. В ходе предварительного расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, - уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В Астрахани задержали похитителя, которыый вывез в лес знакомого и требовал у него "выкуп".
ИСТОЧНИК KP.RU