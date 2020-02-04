Вывез в лес и потребовал миллион: в Астрахани поймали ревнивца-вымогателя

4 Февр. 2020 2020-02-04T16:16:43+03:00

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История, которая произошла в Астрахани, сродни шекспировской трагикомедии: только в роли Отелло - ревнивый бизнесмен, который к тому же оказался еще и вымогателем.

А началось все с того, что астраханец приревновал жену к своему знакомому. Но вместо того, чтобы решить вопрос по-мужски, он вывез «товарища» в лесополосу и там, угрожая пистолетом, потребовал в качестве «компенсации» 1 миллион рублей и иномарку. А, чтобы «закрепить» получение откупа, заставил знакомого написать долговую расписку.

Не ожидал только этот ревнивый астраханец, какие последствия его ждут за такую выходку.

- Подозреваемого в вымогательстве задержали сегодня сотрудники угрозыска и и дорожно-патрульной службы УМВД России по Астраханской области при участии Росгвардии. В автомобиле бизнесмена обнаружен травматический пистолет, более двух десятков патронов к нему, а также расписка потерпевшего, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области.

Мужчину задержали сотрудники угрозыска и гаишники. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

На задержанного уже завели уголовное дело по статье «вымогательство».

- Его уже взяли под стражу. В ходе предварительного расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, - уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/758727" frameborder="0"></iframe> В Астрахани задержали похитителя, которыый вывез в лес знакомого и требовал у него "выкуп".

ИСТОЧНИК KP.RU