2020-02-04T15:29:55+03:00
Происшествия

Волгоградка прописала в «резиновой квартире» 50 узбеков

Женщине грозит до трех лет тюрьмы
Юлия Данильченко
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35-летняя жительница Иловлинского района Волгоградской области зарабатывала тем, что за деньги прописывала иностранцев. И ладно бы в собственном доме, так она арендовала заброшенное жилье и активно предлагала желающим подзаработать в России нелегалам получить простую регистрацию.

К моменту, когда сотрудники регионального Управления по вопросам миграции совместно с коллегами из ОМВД рассекретили незаконную схему, в доме было зарегистрировано более пятидесяти граждан Узбекистана. Все они находились на территории Волгоградского или соседних регионов.

- В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело уголовной статье. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершение данного деяния, составляет три года лишения свободы, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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